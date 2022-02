Lula lidera intenções de voto, com 41%; Bolsonaro tem 26%, diz pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41,3% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar com 26,6% nas eleições presidenciais deste ano.



Em um embate de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, segundo a pesquisa, o petista tem vantagem com 53,2% contra 35,3%. Outros 9,4% votam em branco ou nulo para este cenário. Bolsonaro também perde para Ciro Gomes, com 37,9% e 41,9%, respectivamente. 16,9% votam em branco ou nulo para este cenário.



Ainda como análises de embate entre dois candidatos, Bolsonaro tem vantagem contra seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (Podemos): 35,6% contra 34%, respectivamente. 26,7% votam em branco ou nulo para este cenário.

Além disso, João Doria também perde a disputa contra Bolsonaro: 41,1% disseram que votam no candidato do PL e 29,8% no governador de São Paulo; 25,7% votam em branco ou nulo para este cenário.

Lula tem vantagem sob qualquer cenário de uma disputa do segundo turno. 52,2% disseram que votam no petista e 29,2% em Sérgio Moro, 16,0% votam em branco ou nulo. 54,9% votam em Lula e 16,7% em João Dória; 25,3% votam em branco ou nulo.

Avaliação do governo

A pesquisa também consultou os participantes sobre uma avaliação do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, onde 42,7% apontaram como ruim ou péssimo. 25,9% disseram que está ótimo e bom e outros 30,4% avaliaram como regular. 1% não respondeu ou não soube opinar.

Em uma comparação com os governos anteriores, 45,4% disseram que este está pior, 31% avalia que está melhor e 21,9% apontou que está igual ou semelhante.

Em relação à última pesquisa, divulgada em dezembro de 2021, a avaliação negativa caiu cinco pontos percentuais. Já aqueles que consideram regular cresceu 6% e os que avaliam como bom ou ótimo passou de 27% para 26%.

Pandemia

Para aqueles que participaram, consideraram que a pandemia interferiu negativamente no governo Bolsonaro: 50,8% avaliam que prejudicou muito Bolsonaro; 24,3% disseram que prejudicou um pouco; e 22,2% acreditam que não prejudicou.

Os participantes também avaliaram cada área de atuação do governo Bolsonaro em relação aos governos anteriores.

Confira:

Segurança Pública

Está melhor: 28,8%

Continua de forma semelhante: 39,3%

Está pior: 29,5%

Economia

Está melhor: 17,9%

Continua de forma semelhante: 19,8%

Está pior: 60,4%

Combate à corrupção

Está melhor: 34,1%

Continua de forma semelhante: 31,2%

Está pior: 31,6%

Saúde

Está melhor: 20,8%

Continua de forma semelhante: 38,9%

Está pior: 38,6%

Relacionamento com o Congresso

Está melhor: 12,0%

Continua de forma semelhante: 30,5%

Está pior: 45,6%

Benefícios para os mais pobres

Está melhor: 28,4%

Continua de forma semelhante: 26,3%

Está pior: 43,0%

Infraestrutura

Está melhor: 30,6%

Continua de forma semelhante: 40,4%

Está pior: 24,6%

Áreas que mais precisam de melhorias

Saúde: 75,7%

Educação: 50,0%

Emprego: 32,1%

Segurança: 15,5%

Direito das minorias: 6,8%

Habitação: 6,0%

Transporte: 3,4%

Saneamento: 3,2%

Energia: 2,5%

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de fevereiro de 2022, e ouviu 2.002 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança em 95,6%.

Veja a pesquisa completa:



Leia mais:

Pesquisa Quaest/Genial: Lula tem 45%; Bolsonaro, 23%; Moro e Ciro, 7%

Lula: “Se não conversar com quem votou contra Dilma, fico paralisado”

STF autoriza PF a ter acesso a provas de inquérito contra Bolsonaro