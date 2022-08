Rio Preto da Eva realiza Feira da Laranja neste fim de semana

Rio Preto da Eva (AM)- Começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21) em Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus, a 22a Feira da Laranja.

Durante os três dias serão realizadas feiras de agronegócios, palestras, financiamentos, exposições e shows de artistas locais, regionais e nacionais. O evento é uma realização da Ala Produções e da Prefeitura de Rio Preto da Eva com apoio da Câmara de Vereadores, Água Mineral Puríssima, comércio local e cerveja Tijuca.

Toda a estrutura para a Feira já foi montada no Centro de Eventos, no Centro da Cidade. Palco, iluminação, som, já estão sendo testados. Também foram montadas as 116 barracas para os comerciantes que irão vender durante o evento.

“A nossa expectativa é a melhor possível, principalmente para o domingo. Nós vamos vender comidas e bebidas, e esperamos um bom lucro”, disse dona Sílvia Rodrigues, do bairro Monte Castelo.

Atrações

Na sexta-feira (19), primeiro dia de festa, se apresentam artistas locais, o cantor Arlindo Neto, a Banda Forró Ideal, e a grande atração nacional, cantora Solange Almeida.

No sábado (20), a festa começa às 19h com apresentação de artistas da cidade, banda Impakto, e a atração nacional fica por conta do forrozeiro Dorgival Dantas.

Já no domingo (21), último dia de festa, o evento começa as 13h com artistas locais subindo ao palco. Às 16h30 a banda Meu Xodó se apresenta e às 19h a grande atração nacional, o cantor sertanejo João Gomes.

A programação completa da Feira da Laranja você encontra nas redes sociais da Prefeitura de Rio Preto da Eva.

Em três dias de festa são esperadas que mais de 100 mil pessoas passem por Rio Preto da Eva. A estimativa é de que 25 milhões de reais sejam injetados na economia do município com a realização da Feira.

Produtos feitos de laranja

Durante a Feira da Laranja não pode faltar produtos feitos com a fruta típica do município. Esta semana, uma equipe da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CIAMA) esteve em Rio Preto da Eva ministrando o curso Delícias da Laranja. Foi ensinado para os participantes, técnicas para a fabricação de produtos feitos com a fruta cítrica, como doces, sucos, licores, dentre outros. Todas as comidas e bebidas feitas no curso serão vendidas na Feira, além da própria fruta.

Maior produtor de laranja do Amazonas

Rio Preto da Eva é o maior produtor de Laranja do Amazonas, com uma produção de mais de 250 milhões de frutas por ano. São mais de 500 produtores de cítricos no município, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM).

A cultura da laranja é a principal atividade de Rio Preto, seguida da piscicultura. O município é responsável por abastecer 70% do mercado da fruta no estado, e ainda envia laranjas para o estado vizinho, Roraima.

