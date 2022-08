Na Colina, 3B vence o Taubaté-SP e larga na frente na final da Série A3

Manaus (AM) – Com dois gols marcados no segundo tempo, o 3B venceu o Taubaté-SP por 2 a 0, com gols de Karol Cardozo e Paulinha, e largou na frente na decisão da Série A3 do Brasileiro Feminino. A partida aconteceu no estádio Ismael Benigno, a Colina, neste sábado (20). O jogo da volta acontece no domingo (28), no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), às 14h (horário de Manaus).

Para ser campeão, o 3B pode até perder por um gol de diferença, em decorrência da vantagem conquistada em Manaus. O time paulista terá que vencer por três gols de diferença para ficar com o título. Se conseguir uma vitória por dois gols, como neste sábado, o Taubaté-SP leva a decisão para os pênaltis.

Dois gols e vantagem

Os gols da Fera saíram somente no segundo tempo. Aos quatro minutos, o primeiro foi marcado por Karol Cardozo, que aproveitou escanteio cobrado por Gabi e mandou de cabeça para o fundo das redes.

O 3B aproveitou o bom momento e depois, aos 20, ampliou com Paulinha. A atacante dominou na entrada da área e chutou para marcar o segundo do time amazonense.

