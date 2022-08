Zé Ricardo é eleito pelo terceiro ano o deputado mais atuante do Amazonas

Brasília (DF) – Pelo terceiro ano consecutivo, o deputado federal Zé Ricardo (PT) é eleito o deputado mais atuante do Amazonas pelo júri popular do Prêmio Congresso em Foco 2022. Já nas categorias “Educação” e “Clima e Sustentabilidade”, foi o segundo mais votado entre os congressistas do Estado. O resultado saiu na noite de ontem (25), após um mês de votações pela internet.

“Agradeço à população pela votação e por continuar acreditando no nosso trabalho em defesa do Amazonas e do Brasil. Nesses três anos e meio de mandato, apresentamos mais de 1,6 mil proposituras, dentre muitos projetos e sete leis aprovadas, como o Vale Gás e Assis de Carvalho, com medidas emergenciais aos agricultores familiares. Foram mais de R$ 111,6 milhões em emendas ao orçamento para várias áreas, mais de 1,7 mil participações em votações e 323 pronunciamentos em plenário. Sempre na defesa da Zona Franca e dos empregos do Amazonas. Além de continuar prestando contas do mandato, em cima da kombi, antes, durante e depois das eleições, e defendendo os direitos dos trabalhadores. Vamos continuar nessas lutas. Valeu, pessoal, pelo apoio no Prêmio Congresso em Foco”,

declarou Zé Ricardo.