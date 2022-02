CPI da Amazonas Energia: diretores técnicos são convocados para depoimento

Manaus (AM) – O diretor técnico da Amazonas Energia em Manaus, Rodrigo Moreira, e do interior, Radyr Gomes, foram convocados para deporem na Comissão Parlamentar Itinerante (CPI) da Amazonas Energia. O requerimento de convocação foi aprovado pelos deputados durante a 26ª reunião da CPI. A oitiva ficou marcada para o dia 11 de março, às 14h, no auditório Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa (Aleam).

“Os desmandos e os abusos que essa empresa vem fazendo não podem ficar impunes, visto que as quedas de energia e a falta de manutenção e as contas abusivas são fatos. A CPI está gerando frutos porque tem um diferencial, trabalha com órgãos como a Defensoria Pública (DPE/AM), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/AM) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM). O cerco está fechando”, comentou o presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado estadual Sinésio Campos (PT).

“Essa CPI trabalha de maneira transversal, dando vez e voz a todos, do cliente rico ao mais pobre. Foi por meio dela que o povo ficou sabendo que desenvolvemos análises nos medidores de energia, que somos os responsáveis por emitir os laudos, que o nosso documento tem validade legal”, destacou o diretor-presidente do Ipem/Am, Márcio Brito.

Próxima CPI Itinerante

A próxima reunião itinerante será feita no município de Tabatinga, dia 4 de março, às 9h, na Câmara Municipal.

*Com informações da assessoria

