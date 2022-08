Com dedo cortado, corpo de homem é encontrado em estacionamento no Centro de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no terreno de um estacionamento privado, nesta quarta-feira (31), na avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus.

Populares que passavam pelo local acionaram policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 7h40. O Corpo foi encontrado por usuários de entorpecentes.

Conforme a polícia, provavelmente, a vítima foi morta com pedradas na cabeça e antes foi torturada, já que teve um dos dedos das mãos arrancado.

Peritos constataram golpes profundos na cabeça do homem, possivelmente provocados por uma pedra, que estava ao lado do corpo com marcas de sangue. Ninguém reconheceu a vítima no local.

O corpo foi removido pelo o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

