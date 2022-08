Mais de 50 quilos de drogas são apreendidos em porão frigorífico de embarcação no AM

Manaus (AM) – Agentes que atuam na Base Anzol, em apoio a agentes da Polícia Federal, apreenderam mais de 50 quilos de drogas no porão frigorífico de uma embarcação que estava no porto de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

A apreensão ocorreu na manhã de terça-feira (30), durante a operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Um homem foi preso durante a ação.

Os policiais realizavam uma abordagem de rotina no ferry boat E. Araújo, quando encontraram, em um dos porões frigoríficos da embarcação, 54 tabletes de material entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 51 quilos de pasta base de cocaína e 2,1 quilos de cocaína, além de R$ 3,1 mil em espécie.

Um homem de 22 anos, suspeito de receber o dinheiro pelo transporte da droga, foi preso em flagrante e levado, juntamente com a droga apreendida, para a sede da Polícia Federal em Tabatinga.

Operação

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade de Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

*Com informações da assessoria

