Força Tática prende grupo especializado em furtos a drogarias na capital

Manaus (AM) – Equipes da Força Tática prenderam na tarde desta terça-feira (22), por volta de meio-dia, quatro pessoas com idades entre 27 e 42 anos na rua Ivanete Machado, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eles são integrantes de um grupo especializado em furtar drogarias.

De acordo com equipes da Força Tática, a ação iniciou após denúncia, a qual afirmava que três mulheres tentaram efetuar um furto em uma drogaria e que em seguida, fugiram em um veículo modelo Volkswagen Gol de cor branca.

Os policiais realizaram diligências e identificaram o veículo em via pública. Durante a abordagem foram localizados vários produtos de farmácia em bolsas e no porta-malas do veículo.

As quatro pessoas encontradas no veículo confessaram que já haviam furtado três drogarias e foram presas em flagrante.

O material furtado foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia, juntamente com os suspeitos, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

As quatro pessoas devem ficar à disposição da Justiça e irão responder por furto.

