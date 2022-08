Homem é encontrado morto dentro de barraco no Jorge Teixeira

Moradores da localidade relataram à polícia que ouviram barulhos de tiros e pela manhã encontraram o homem morto sentado no sofá dentro do barraco

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado dentro de um barraco, próximo a um igarapé, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (31).

Moradores da localidade relataram à polícia que ouviram barulhos de tiros e pela manhã encontraram o homem morto sentado no sofá dentro do barraco. Ele estava com perfurações no abdômen e na perna.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Entretanto, pelas características, a execução pode estar relacionada ao tráfico de drogas.

Também no Jorge Teixeira, Anderson Sena Correia, de 28 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça após se envolver em uma discussão com um “amigo”. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30), na rua Universal.

A vítima, que usava uma tornozeleira eletrônica, estava na garupa da moto junto com o comparsa. Do nada, eles iniciaram uma discussão e o “amigo” decidiu sacar a arma e atirar em Anderson.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas somente constatou o óbito da vítima. O principal suspeito conseguiu fugir antes da chegada da polícia. A motivação da discussão ainda é desconhecida.

