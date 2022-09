Preço das figurinhas do álbum da Copa varia pelo mundo; confira

Lançado oficialmente no Brasil na segunda quinzena do mês de agosto, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar de 2022 vem sendo assunto desde seu lançamento.

Desde que começou a ser comercializado, o preço do pacote de figurinhas chamou a atenção dos colecionadores: no Brasil o pacote com cinco figurinhas custa R$4, mas em alguns países como no caso do Reino Unido, o mesmo pacote chega a custar R$6, em valores convertidos.

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será a primeira a ser realizada nos dois últimos meses do ano. Por ser um país muito quente, as altas temperaturas da nação asiática inviabilizaram que o campeonato ocorresse em junho e julho, meses em que geralmente o futebol, como conhecemos, “para” o planeta.

A Panini divulgou por quanto os pacotes estão sendo comercializados em diversos países. Convertendo as moedas estrangeiras para real, percebe-se que os valores são bem semelhantes ao preço cobrado no Brasil.

A paixão por colecionar o álbum da Copa não vem só dos brasileiros. Na Suíça, por exemplo, há uma edição especial que conta com álbum de capa dura, 100 envelopes de figurinhas (500 figurinhas) e uma caixa decorada que pode ser comprada por 125 francos suíços, ou seja, cerca de R$ 600. Uma versão semelhante está sendo vendida no Brasil por R$ 449,90.

Segundo o jornal britânico The Guardian, na edição passada, a Panini faturou o equivalente a US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$7,25 bilhões) com o álbum da Copa em todo o mundo. Esse ano a empresa deverá faturar o dobro, tendo em vista que o pacote de figurinhas dobrou de preço

Para a Copa do Mundo deste ano, 32 seleções foram classificadas e divididas em oito grupos. No grupo A estão as equipes dos seguintes países: Catar, Equador, Senegal e HolandaANP Sport via Getty Images

Fazem parte do grupo B as seleções da Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. No grupo C estão as equipes da Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

França, Austrália, Dinamarca e Tunísia foram sorteadas para integrar o grupo D. Já a Espanha, Costa Rica, Alemanha e o Japão fazem parte do grupo E.

No grupo F estão as seleções da Belgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Fazem parte do grupo G os seguintes países: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Por fim, as seleções de Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul foram sorteadas para integrar o grupo H.

O primeiro jogo da competição, entre Catar e Equador, e a cerimônia de abertura, portanto, acontecerão no domingo, dia 20 de novembro.

Na fase de grupo do campeonato, o Brasil jogará contra a Servia (24), contra a Suíça (28) e contra Camarões (2).

Segundo a Fifa, as fases seguintes estão marcadas para: oitavas de final – 3 a 6 de dezembro (dois jogos por dia); quartas de final – 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia); semifinais – 13 e 14 de dezembro; Disputa de 3º lugar -17 de dezembro; final: 18 de dezembro.

