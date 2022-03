Saxofonista lança novo álbum musical “Amazonas in Jazz”

Amazonas in Jazz foi contemplado no edital Prêmio Manaus Conexões Culturais 2019

Manaus (AM) – Amazonas in Jazz é o mais novo CD do saxofonista amazonense, Ítalo Jimenez. São 10 faixas com músicas instrumentais e tem como proposta reunir composições inspiradas nos referenciais rítmicos encontrados no estado.

Uma atmosfera diversificada que mostra um pouco da riqueza musical encontrada no Amazonas, construída a partir de várias influências.

O show de lançamento vai acontecer no dia 31 de março (quinta), no Teatro da Instalação. Serão duas apresentações gratuitas. A primeira às 18h e a segunda às 19:30h.

Amazonas in Jazz foi contemplado no edital Prêmio Manaus Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. “Estou muito feliz por esse momento. É meu 2º. Álbum solo e sei que os amigos que acompanham estão na expectativa para ver e ouvir esse novo trabalho. Em função da pandemia, somente agora vamos conseguir apresenta-lo”, explica Ítalo.

Amazonas in Jazz conta com a participação de vários músicos. “Tenho muitos amigos na música. Convidei para gravar os que estavam mais disponíveis. Alguns, mesmo muito atarefados, fizeram questão de participar. A maioria já vem de um longa trajetória dentro música instrumental, acreditam nesse gênero”, complementa Jimenez.

Nas bases, Célio Vulcão (nos teclados), Airton Gaúcho ( bateria), Túlio Sérvio (contrabaixo). Também tiveram várias participações especiais, como dos amigos guitarristas, Stanley Wagner, que mora em São Paulo, e Oliver Pellet, que reside na Suiça. De Manaus, o também guitarrista Aldenor Honorato, o percussionista Tarcísio Braga, e os saxofonistas: Jonaci, Daniel Jander, Giovane Oliveira e Ênio Prieto.

Gravado e mixado, no estúdio Amazonas Brasil, com direção musical e artística de Ítalo, e produção executiva de Michelle Moraes, o álbum Amazonas in Jazz, terá uma tiragem limitada de CD´s e,também, estará disponível nas principais plataformas de música, após o show de lançamento.

Sobre Ítalo Jimenez

Ítalo Jimenez se interessou pela música muito cedo, destacando-se como músico instrumentista – saxofone e flauta.

Amazonense, nascido em Coari – AM em 1968, começou seus estudos musicais na extinta ETFAM, hoje IFAM, com o Prof. Ten. Joaquim Henrique e o Maestro Dirson Costa, de 1996 a 1999.

Ítalo que já contabiliza uma trajetória de mais de 20 anos na música, foi um dos pioneiros na história do Jazz em Manaus. Da década de 90 pra cá, formou e integrou diversos grupos instrumentais como: Jazzmania, com o baterista Almir Fernandes e Ronaldo Uchoa; Blues na Floresta, com Régis Gontijo; Codajazz e Brasilis com Hudson Alves, Stanley Wagner e Célio Vulcã. Além de acompanhar vários cantores de renome de Manaus, como: Cileno, Célio Cruz e Chico da Silva.

É saxofonista da Amazonas Band (corpo artístico estável mantido pelo Governo do Amazonas), desde 2000, onde teve a oportunidade de compartilhar o palco com grandes nomes como: Maestro Branco, Proveta, Vinicius Dorin, Daniel Barry, Steve Mostovoy, Rodrigo Ursaia, Bob Mintzer, David Liebmann entre outros, no projeto Amazonas Band convida.

Tocou saxofone e flauta com o grupo regional “Os Tucumanus” durante 4 anos, tendo participado do Brasilian Day em New York, em setembro de 2012.

Também é integrante da OBA – Orquestra de Beiradão do Amazonas. desde sua fundação em 2013.

Participou de vários projetos de música instrumental como: Amazonas Jazz Project, Amazon Jazz Club, 5º Circuito Amazon Jazz com o show “The Beatles In JAZZ” junto com Humberto Amorim & banda All That Jazz, e JAZZ DAY, comemoração realizada anualmente para celebrar o jazz no mundo.

Como educador, tem mais de 20 anos de experiência. É professor de sax e flauta, no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro (LAOCS).

Além desse lançamento Amazonas in Jazz, Ítalo tem um CD solo CODAJAZZ, gravado em 2001 pelo projeto Valores da Terra, e inúmeras participações em outros CDs, como da Orquestra de Beiradão do Amazonas, Miquéias Pinheiro, Os Tucumanus, Amazonas Jazz Band, Eduardo Branco, entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Concurso em Manaus busca por talentos na música Gospel

Parintinense lança álbum com músicas autorais neste sábado (12)

Teatro Amazonas recebe jazz, dança e festival no mês de março