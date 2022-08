Álbum de figurinhas da Copa do Mundo vira febre entre colecionadores

Os aficcionados pelo futebol chegam disputar figurinhas nas redes sociais, que chegam a valer até R$ 9 mil reais, como a figurinha do Neymar que é dourada, do tipo 'legends'.

Manaus – O ábum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar 2022 virou febre entre os colecionadores. Os aficcionados pelo futebol chegam disputar figurinhas nas redes sociais, que chegam a valer até R$ 9 mil reais, como a figurinha do Neymar que é dourada, do tipo ‘legends’.

O álbum começou a ser vendido na sexta-feira passada.

Qual o preço do álbum da Copa?

Álbum normal: R$ 12,00

R$ 12,00 Álbum de capa dura: R$ 44,90

R$ 44,90 Pacote com 5 figurinhas: R$ 4,00

Conforme noticiou o site G1, um colecionador-mirim de Belo Horizonte conseguiu encontrar uma figurinha rara de Neymar e anunciou: “Não vou vender, ele é meu ídolo”, disse Miguel Santos, 10 anos, que achou o cromo no mesmo dia que ganhou o álbum de presente do pai.

Foi só no dia seguinte, quando foi mostrar o álbum para os colegas da escola, que Miguel descobriu que tinha colado uma das figurinhas mais cobiçadas. Os amigos contaram para ele que o cromo de Neymar era raro e chegava a custar R$ 9 mil em alguns sites – especula-se que uma Legend dourada, como a do craque brasileiro, seja obtida a cada 1,9 mil pacotes.

Nesta quinta, um estudante do Mato Grosso do Sul encontrou a figurinha rara de Neymar e torcedores ofereceram a ele um relógio e até ninhada de cachorro em troca.

O youtuber Felipe Neto anunciou que conseguiu completar o álbum da Copa do Mundo de 2022. Em publicação no Twitter nesta quinta-feira (25), ele explicou que, inicialmente, chegou a pensar que ainda faltavam dois cromos para concluir a tarefa, mas depois eles foram encontrados no “bolo de repetidas”