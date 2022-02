Bloco de Carnaval “Cauxi Eletrizado” comemora 10ª edição em Manaus

Manaus (AM)- Na segunda-feira gorda de Carnaval, 28 de fevereiro, acontece a comemoração da 10ª edição do Bloco do Cauxi Eletrizado, a partir das 16h no Assinpa – Associação dos Servidores do Inpa, localizado na rua da Lua, S/Nº Morada do Sol.

No palco quem aquece o som é a DJ Carol Amaral com a brasilidade que todo mundo conhece, em seguida quem segura a festa é o Mestre Saúba e os Amigos do Samba pra matar a saudade dos clássicos do Carnaval.

A folia da banda do Cauxi Eletrizado segue no palco com toda energia e diversão. Sem deixar o samba acabar, depois tem a vez dos anfitriões do bloco com apresentação das bandas Cabocrioulo, Os Tucumanus encerrando com show de despedida da banda Alaídenegão.

O co-idealizador e produtor do evento Davi Escobar explica que está edição terá um formato menor para respeitar as normas de segurança. “O bloco mais eletrizado de Manaus vai comemorar uma década com clima nostálgico e como não pode passar em branco, preparamos uma forma mais intimista, porém com a mesma energia e alegria de sempre”, acrescenta.

A cerveja Brahma Duplo Malte apresenta a edição 2022 do Bloco do Cauxi Eletrizado com a realização Cauxi Produtora Cultural e apoio OCA Comunicação Visual.

A organização do bloco ressalta que é imprescindível que todos estejam de máscara e apresentem o Cartão de Vacinas atualizado ou Certificado de Vacinação Covid-19. Os ingressos são limitados, já estão no 2º lote, disponíveis na plataforma Sympla no valor R$60 até o dia 25 de fevereiro ou esgotamento do lote.

X Bloco do Cauxi Eletrizado

Os foliões podem caprichar no figurino porque o tão esperado Concurso de Fantasias está confirmado. A área Instagramável da edição X também está garantida.

O Bloco do Cauxi Eletrizado segue os padrões de realização confirme o decreto lançado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas no Diário Oficial do Estado que limita a quantidade máxima de mil pessoas por evento.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Divulgação

