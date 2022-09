Vídeo: mulher destrói moto após descobrir traição durante show em Itacoatiara (AM)

Populares informaram que a mulher descobriu que estava sendo traída no show do Léo Magalhães

Itacoatiara (AM)- Uma mulher que até o momento não teve a identidade revelada teve um ataque de fúria e destruiu uma moto com a ajuda de uma pedra. Ela teria sido traída pelo companheiro durante o show de Léo Magalhães, no ExpoFest em Itacoatiara, distante 268 quilômetros da capital, na noite de sábado (3).

O vídeo foi filmado por populares e resolveram compartilhar nas redes sociais. O caso aconteceu no Centro de Eventos Juracema Holanda.

Internautas que assistiram ao vídeo comentaram sobre o fato. “Ela está certa. Nós esposas economizamos para o marido curtir com outra”, disse Fiona Rodrigues, dando razão para a mulher.

“Caramba tudo filmado, ela pode ser indiciada por danos materiais”, avaliou outra internauta. “Como uma mulher se rebaixa a esse nível? Merecemos mais”, disse outra mulher chocada com a cena.

Expofest

O evento acontece até o dia 6 de setembro com Feira de arte e culinária, atrações nacionais e regionais, exposição agropecuária, exposição cultural e concurso de mister, rainha e musa gay.

Ainda se apresentam no Festival os cantores Zé Vaqueiro, Joelma, David Assayag, Joge Japa, Guto Lima e outros.

