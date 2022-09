Apoiadoras de Lula e Bolsonaro dançam juntas na Bahia e viralizam; assista

Apoiadoras dos candidatos à presidência Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deram um show de civilidade na Bahia e dançaram juntas ao som da música “Samba do Jero”, jingle do PT na Bahia.

O momento foi registrado enquanto acontecia o debate entre os candidatos ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), João Roma (PL) e Kleber Rosa (PSOL), realizado nesta terça-feira (6), e viralizou na internet por mostrar que, mesmo tendo convicções políticas diferentes, as eleitoras se divertiram juntas.

Nos comentários do tuíte que viralizou com o vídeo, somando quase 80 mil likes, há todos os tipos de reação. Há quem diga que todas vão votar no Lula e que as que estavam usando verde e amarelo precisavam trabalhar; que o Brasil faz política de jeito grotesco, focando em dancinhas, e outras falando que precisamos é de paz, independentemente do candidato que apoiamos.

O clima entre "apoiadoras" dos candidatos de Lula e Bolsonaro durante o debate na Bahia. Hahaha ❤️ pic.twitter.com/zS8SLMnl80 — Eric Luis Carvalho (@eluiscarvalho) September 7, 2022

*Com informações do site UOL Notícias

