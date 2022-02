Deputado propõe implantação de tecnologias para o 5G no Amazonas

O Projeto de Lei (PL) n°43/2022, de autoria do deputado Adjuto Afonso (PDT), que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), propõe viabilizar a implantação de tecnologias de conectividade digital em favor da chegada de processos de quinta geração (5G) para a economia digital da indústria 4.0, comércio e serviço.

Conforme o parlamentar, a nova tecnologia proporcionará maior alcance e velocidade na interconexão entre dispositivos eletrônicos, atenderá as diretrizes constantes da lei, estimulando estratégias que visem modernizar, simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações, de forma a estimular a implantação e regularização, com vistas à atração de investimentos no Amazonas.

“O projeto se justifica pela necessidade de se fomentar o acesso aos serviços de telecomunicação de 5G. Entendemos que é uma realidade indispensável, principalmente devido à pandemia do Covid-19, que ratificou o quanto não podemos viver sem comunicação digital. Nosso objetivo é incentivar e desenvolver não apenas um ambiente favorável, mas também o empreendedorismo digital em áreas periféricas da capital e do interior”, disse.

“O teletrabalho, o ensino à distância bem como o advento da indústria 4.0 que já se instalou no Polo Industrial de Manaus demanda urgência e adequação de infraestrutura e de um ambiente colaborativo em todos os setores para o desenvolvimento tecnológico do Amazonas”, completou.

Vale ressaltar que as imensuráveis vantagens 5G aperfeiçoará as redes já instaladas, por meio de maior velocidade na transmissão de dados, bem como por suas características técnicas, viabilizadoras de novas formas de conexão, fundamental para proporcionar as economias digitais, seja por autônomos ou por processos de automação produtiva.

*Com informações da assessoria

Edição: Lucas Henrique

