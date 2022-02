Roberto Cidade pede que população doe sangue e lembra PL de incentivo a doação

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), usou as redes sociais para convocar os amazonenses a fazerem sua doação

Manaus (AM) – Diante da informação de que a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está com baixo estoque de sangue, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), usou as redes sociais para convocar os amazonenses a fazerem sua doação.

O parlamentar lembrou, também, que o Projeto de Lei nº 658/2021, de sua autoria, que está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), prevê que produções cinematográficas que recebem incentivos fiscais e patrocínios do Governo devem divulgar mensagens de incentivo à prática.

Na publicação feita no Twitter, o deputado informou que nesta semana o Hemoam registrou uma queda de 62% no estoque de sangue, o que ameaça o atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde.

“Doar sangue é um ato de amor ao próximo e tenho certeza de que os amazonenses têm essa característica de ajudar. Porém, muita gente não doa por desconhecer como funciona e até mesmo porque não se atenta acerca da importância desse ato. Por isso apresentei esse projeto, que, na minha opinião, é uma maneira de incentivar a prática”, destacou.

Roberto Cidade lembrou, ainda, que anualmente, a Assembleia Legislativa promove o programa Doador Legal, que incentiva a doação de sangue pelos servidores da Casa Legislativa no mês de junho.

