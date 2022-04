60 toneladas de tambaqui são distribuídas em Manaus

A entrega acontece no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Régia, no Nova Vitória, desde às 7h da manhã

Manaus (AM) – O peixe da Semana Santa está garantido para 25 mil pessoas do bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, a qual recebeu, nesta quinta-feira (14), mais uma edição especial do programa Peixe no Prato Solidário, com a distribuição de 60 toneladas de tambaqui para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entrega ocorre no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Régia, desde às 7h da manhã. A ação é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), vinculada à Secretaria de Produção Rural (Sepror), e realizada em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Hoje, a gente está aqui, no Nova Vitória, finalizando as ações da Semana Santa que iniciaram na segunda-feira (11). Nesta quinta-feira, esta ação, que é a maior de todas as edições do Peixe no Prato, durante a semana, acontece por determinação do governador. Nós voltamos aqui na zona leste, distribuindo essa grande quantidade de pescado”, destacou a presidente da ADS, Michele Bessa.

Com a ação de hoje, cerca de 80 toneladas de pescado foram distribuídas para a população, em Manaus e no interior, durante a semana, para as celebrações da Semana Santa, quando, tradicionalmente, consome-se pescado por conta das tradições religiosas que antecedem a Páscoa.

A dona de casa Juliana Barroso, 34, foi uma das beneficiadas pelo programa nesta edição. Ela agradeceu a entrega do tambaqui e parabenizou a ação realizada pelas equipes do Governo do Estado.

“A gente estava precisando, né? Às vezes, a gente não tem nada para comer, mas isso veio ajudar a gente a dar comida para os nossos filhos, graças a Deus”, disse a moradora do bairro.

Outras edições

Na segunda-feira (11) as ações ocorreram na comunidade Rio Piorini, zona norte de Manaus, onde foram entregues 10 toneladas de peixe.

Além disso, a população do município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital) também foi beneficiada com a distribuição de três toneladas de pescado.

Na quarta-feira (13), outras três toneladas foram distribuídas em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus).

Feirão do Pescado

Está acontecendo, ainda, mais uma edição do Feirão do Pescado Especial Semana Santa. A ação segue até amanhã (15), em três pontos da cidade, e contarão com pescado a partir de R$ 8,90 o quilo.

O Feirão do Pescado ocorre, simultaneamente, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona centro-sul; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte; e no Centro de Cultural dos Povos da Amazônia, no bairro Crespo, zona sul.

Nesta quinta-feira (14), o horário de funcionamento do feirão é das 6h às 18h. Já no feriado da Sexta-Feira Santa (15), funcionará das 6h ao meio-dia. Excepcionalmente, nesses dias e locais, as feiras de produtos regionais da ADS também estarão em funcionamento.

Peixe no Prato Solidário

O programa incentiva o consumo de pescado oriundos das boas práticas de manejo e controle sanitário sérios, oferecendo à população, um peixe saudável e nutricionalmente completo. Além disso, incentiva, ainda, o pequeno piscicultor e agricultor. O Governo do Amazonas compra de produtores rurais e distribui as famílias que precisam, fomentando toda a cadeia produtiva.

