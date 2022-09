Instituto Vérita: Coronel Menezes lidera pesquisa nas intenções de voto para o Senado

Pesquisa foi registrada no TRE-AM com o nº 01137/2022 e entrevistou 1.512 pessoas no Amazonas

Manaus (AM) – O candidato ao Senado, coronel Menezes (PL), aparece em primeiro nas pesquisas de intenção de voto estimulada, conforme os dados divulgados, nesta quarta-feira (7), pelo Instituto Vérita. Menezes lidera com 22,1%, seguido pelo senador Omar Aziz (PSD), que aparece com 20,1%. Já o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), tem 15,7%.

A pesquisa do Instituto Vérita foi feita no período de 27 a 30 de agosto desse ano. A margem de erro é 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Ao todo, foram entrevistados 1.515 pessoas no Amazonas. Os dados foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) 01137/2022.

Para o coronel Menezes, que vem crescendo exponencialmente nas últimas pesquisas, os dados refletem que a população está cansada dos mesmos políticos que vêm se candidatando reiteradamente mas que nada fazem para mudar a realidade econômica e social do Amazonas. Ele afirmou ser um novo nome, ficha limpa, que apresenta um currículo com experiências exitosas com resultados tanto no Exército Brasileiro quanto na iniciativa privada e pública.

“As pessoas não aguentam mais ouvir promessas e nada acontecer. Meus adversários já contribuíram e tiveram suas oportunidades. Hoje, peço as pessoas uma oportunidade para mostrar um resultado diferente, com um olhar voltado para as verdadeiras necessidades da população. O Amazonas precisa de um senador que não apenas mande emendas para as Prefeituras, mas também um fiscal que vá a sede do município saber se aquele dinheiro está sendo mesmo empregado para aquela devida finalidade. Chega de corrupção e desvio de recursos públicos”, criticou.

É a primeira vez que o coronel Menezes aparece na frente em uma pesquisa de intenção e tudo indica que o seu crescimento está sendo consolidado neste momento da campanha. O candidato está cumprindo agenda no interior do estado nesta quinta-feira (8).

