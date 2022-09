Campanha de aleitamento materno da Prefeitura atingiu mais de 5 mil participantes em Manaus

Manaus (AM) – A campanha “Agosto Dourado” atingiu mais de 5 mil participantes, ao todo, durante as atividades realizadas ao longo do mês. O encerramento da iniciativa da Prefeitura de Manaus aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), na comunidade indígena Nossa Senhora do Livramento, na zona rural da capital.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha, Sonja Farias, contou que os moradores da comunidade apresentaram um espetáculo sobre o tema, demonstrando que eles entendem a importância da amamentação e que as ações de saúde estão cada vez mais perto.

“O ‘Agosto Dourado’ é um mês que a gente trabalha muito porque entendemos a importância do aleitamento materno, o quanto ele é bom para as nossas crianças. O leite materno é um leite rico, inclusive, traz a primeira proteção para o bebê. Hoje, a gente está finalizando este mês, mas continuaremos falando sobre este tema durante todo o ano”, disse Sonja.

A dona de casa Ana Caroline Gomes, moradora da comunidade, entendeu a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento dos filhos, mesmo encontrando dificuldades no processo.

“Meu seio ficou com rachaduras, e algumas pessoas falaram para eu dar leite ‘comprado’, de pacote. Mas eu insisti na amamentação para os meus filhos porque sei o quanto isso faz bem para o bebê”, afirmou Ana Caroline Gomes.

Importância

O cirurgião-dentista Elves Guedes, que atua na comunidade do Livramento, ressaltou que o encerramento contou com uma dinâmica em grupo, com foco na educação popular. Para Elves essa é a melhor forma de sensibilizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde.

“É superimportante manter viva a essência do trabalho em educação, pois não há como fazer saúde sem trabalhar a questão da promoção e prevenção. E de que forma isso pode ser feito? Utilizando a educação popular em saúde, trabalhando o que eu tenho na minha área de abrangência, conhecendo a minha população, e assim vou criar metodologias ativas para poder ter mais acesso a essa população, criar vínculos com eles e, aí sim, vou conseguir alcançar resultados positivos”, explicou.

A chefe do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente, Keila Sepuvida, destacou o sentimento de alegria entre os profissionais da saúde por conta do sucesso obtido durante as ações do “Agosto Dourado” e também da Semana do Bebê Manauara.

“Estamos encerrando a campanha hoje de forma fantástica. Trouxemos atendimentos médicos, psicológicos, de enfermagem e de nutrição, que valorizam ainda mais as ações que a Semsa vem desenvolvendo junto às nossas comunidades. Um foco importante da campanha foi a inserção da comunidade indígena, que tem participado de forma fantástica em todos os distritos de saúde”, afirmou.

*Com informações da assessoria

