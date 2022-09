David Almeida comemora sucesso do festival Passo a Paço 2022 que reuniu 300 mil pessoas

Manaus (AM) – No último dia do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, nesta terça-feira (6), o prefeito de Manaus, David Almeida, comemorou o sucesso do evento que reuniu mais de 300 mil pessoas durante os quatro dias de festa e destacou que essa edição resgatou a autoestima da capital amazonense após a pandemia da Covid-19.

“O #SouManaus veio para elevar e resgatar a autoestima da cidade. Nós conseguimos. O povo sorriu, o povo se alegrou, se emocionou, o povo compareceu e nós viramos a chave. Aquele sofremos no ano passado, ficou no passado. Agora vamos olhar para frente, para um horizonte cheio de oportunidades para a nossa cidade, e o #SouManaus confirma isso”, enfatizou Almeida.

Paço reuniu mais de 300 mil pessoas durante os quatro dias de festa Foto: Divulgação

O último dia de #SouManaus foi reservado para as crianças e o público gospel que curtiram apresentações emocionantes, como o “Mundo Bita”, André Valadão e Bruna Karla.

Questionado sobre a estreia das atrações religiosas no festival, o prefeito David Almeida destacou que mais de 45% da população manauara se classifica como cristã. Por isso, não poderiam ficar fora dessa grande festa.

“O prefeito é o prefeito de todas as classes, religiões, de todas as cores, e estou tentando respeitar todas as formas culturais, artísticas e religiosas. Este evento é organizado pela prefeitura e não tinha um espaço gospel. Eu disse: ‘por que não?’. Nós vivemos em uma sociedade representativa e, dentro dessa representação, tem a proporção, e 45% dessa proporção da sociedade é cristã. Ano que vem vamos aumentar, vamos trazer mais atrações”, assegurou o prefeito.

Em um balanço da edição 2022, David Almeida classificou como totalmente positiva e prometeu, para o ano que vem, um evento ainda maior.

“Um balanço totalmente positivo. O sucesso iniciou com a escolha dos artistas que vieram se apresentar. Quem escolheu foi a população. Foram mais de 18 mil comentários e os mais pedidos estão aqui. Eu tenho certeza que esse sucesso só tem a crescer. O #SouManaus 2023 vem para arrebentar. Nós já estamos providenciando, para o ano que vem, abrir mais espaços e mais palcos. Com o sucesso de 2022, tenho certeza que será ainda maior”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura explica tumulto na terceira noite do festival #SouManaus Passo a Paço 2022

Felipe Araújo atrai multidão e encerra a terceira noite do #SouManaus Passo a Paço

Prefeito destaca gastronomia e empreendedorismo no #Sou Manaus Passo a Paço