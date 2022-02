Senado: Pacheco avalia adiar PLs dos combustíveis para após o Carnaval

Brasília (DF) – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), admitiu, nesta terça-feira (22), a possibilidade de postergar a votação dos projetos que tratam de medidas para redução dos preços dos combustíveis.

Tanto o PL nº 1.472/2021, que cria o Fundo de Estabilização dos Combustíveis, quanto o PLP nº 11/2020, que prevê novas regras para operações combustíveis, estão na pauta do plenário para serem votados nesta quarta-feira (23).

De acordo com o senador mineiro, as matérias ainda encontram resistência na Casa em razão da alta complexidade em lidar com “diversos interesses”.

“É um assunto muito complexo que envolve diversos interesses, interesses de estados, de arrecadação, do governo federal. Não é um assunto simples. Estamos na busca de consenso para votar e se, eventualmente, não conseguirmos nesta semana, imediatamente estará na pauta da semana seguinte”, explicou o presidente do Senado.

Caso o impasse para aprovação da proposta se confirme, segundo Pacheco, a expectativa é de que as matérias só sejam apreciadas na segunda semana de março, uma vez que o Senado não terá sessões deliberativas no início do próximo mês em função do feriado de Carnaval.

“Nós não vamos ter condição de fazer [sessão na próxima semana] por conta do Carnaval”, enfatizou o presidente do Senado.

Ambos os projetos estão sob relatoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN). O petista tem tido dificuldade em construir consenso em torno das matérias, que enfrentam forte resistência da equipe econômica do governo federal e de governadores.

*Com informações do Metrópoles

