Animação do AM é selecionado para mostra competitiva em festival de cinema

Manaus (AM)- Após percorrer 20 festivais, o curta-metragem “CEM PILUM – A HISTÓRIA DO DILÚVIO”, do produtor audiovisual amazonense, Thiago Morais, participa no próximo dia 23 de setembro do Festival Guarnicê de Cinema – Edição 45, que acontece em São Luís no Maranhão.

O filme foi produzido em 2021, com recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital Feliciano Lana da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Com uma equipe formada por amazonenses, o filme é a primeira animação do diretor Thiago, que contou com a parceria primordial do Museu Amazônico, que cedeu as pinturas do artista Feliciano Lana.

Uma das preocupações do diretor era que os desenhos fossem animados, de forma que não sofressem alteração nas formas, cores e conceitos. Falado no idioma Dessana, CEM PILUM – A HISTÓRIA DO DILÚVIO é o resgate de uma das muitas histórias contadas pelo líder do povo Dessana, herdada de seus ancestrais e passadas às novas gerações desse povo que habita o Alto Rio Negro da Amazônia. Acima de tudo, CEM PILUM é uma homenagem ao artista, que foi vítima da Covid- 19 e faleceu em 12 de maio de 2020.

O filme será exibido no dia 27 de setembro, dentro da Mostra Competitiva no Teatro João do Vale e estará disponível para votação popular online na plataforma do festival.

O Festival

O Festival Guarnicê de Cinema surgiu em 1977 – o que o posiciona como quarto mais antigo festival de cinema do país – ainda com o nome de Jornada Maranhense de Super 8.

O principal objetivo do Festival Guarnicê de Cinema é difundir a produção de obras audiovisuais cinematográficas, com atenção especial à produção maranhense, além de promover o diálogo entre produtores e o público, estimulando a formação de plateia, ao mesmo tempo em que se fomenta a cadeia produtiva do cinema, capacitando mão de obra especializada em ações formativas – seminários, workshops, minicursos etc.

Segundo a curadoria do festival, “as obras selecionadas são todas obras do seu tempo, que refletem temas latentes, passando pelos mais diversos gêneros e formatos e que prometem entreter, divertir, informar e intrigar os mais diversos públicos”.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

