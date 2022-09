Professora da Ufam lança livro de jornalismo especializado na Amazônia

O objetivo principal do livro é de proporcionar aos leitores uma visão geral sobre o que está sendo produzido no estado do Amazonas

Manaus (AM)- O livro ‘Jornalismo especializado na Amazônia’, organizado pela jornalista e docente da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professora Cristiane Barbosa, acaba de ser lançado no formato digital (e-book) e pode ser baixado gratuitamente no link: https://bit.ly/JornalismoEspAm.

A obra, publicada pela Editora da Universidade Federal do Amazonas (EDUA), conta com a produção textual de alunos do curso de Jornalismo da Fic/Ufam.

O objetivo principal do livro é de proporcionar aos leitores uma visão geral sobre o que está sendo produzido no estado do Amazonas, na Amazônia Ocidental, em termos jornalísticos, sob a ótica dos experientes jornalistas que produzem conteúdos direto das redações locais.

“Um projeto que nasceu no meu coração e foi concretizado de forma integrada com os alunos. Esta obra surgiu da necessidade de trazer aos estudantes de jornalismo e também profissionais uma visão abrangente sobre o fazer jornalismo especializado na Amazônia, notadamente no Amazonas”, frisou Cristiane.

Segundo relatou a organizadora da obra, ao buscar literaturas para fundamentar a disciplina de Jornalismo Especializado, na FIC/Ufam, se deparou, enquanto docente e profissional da área, com a escassez de livros mais atuais voltados para os estudos do jornalismo especializado, principalmente no Norte do Brasil, e isso também foi outro importante fator que motivou a elaboração do livro.

“Falar sobre a Amazônia com o olhar de fora é uma perspectiva, mas falar de dentro, narrar os fatos, testemunhar a história a partir da localidade e vivência no norte do país é, certamente, outra visão, mais apurada e mais centrada nas questões socioculturais, políticas e ambientais”, frisou a pesquisadora.

Desafio em sala de aula: metodologia ativa

Para tanto, a professora lançou o desafio, em sala de aula na FIC/Ufam para acadêmicos finalistas do curso de Jornalismo. Assim, a docente reuniu e selecionou, em consulta com colegas profissionais do jornalismo local, nomes de relevância na cobertura de áreas especializadas no Jornalismo, tais como Cultura, Meio Ambiente, Política, Economia, Polícia e Esportes.

“A partir desses nomes, realizamos um ciclo de entrevistas com questões relacionadas à carreira, desafios da cobertura no Amazonas e perspectivas, compondo a primeira parte do livro. Já a segunda parte foi composta por textos didáticos e exploratórios sobre a cobertura de determinadas áreas na imprensa amazônida. Ao todo, são doze capítulos produzidos por 34 acadêmicos”, detalhou Cristiane.

De acordo com a professora, o livro é publicado sem a pretensão de esgotar o vasto campo de temas e de perspectivas do jornalismo especializado, mas abre espaço para um profícuo debate sobre a área.

“Esse é um primeiro passo, pretendemos avançar para a continuidade de atividades como essa para contribuir com a disseminação do conhecimento e fortalecer cada vez mais o jornalismo e os profissionais que atuam na Amazônia. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos profissionais que participaram desta obra com informações valiosas sobre a cobertura jornalística especializada no Amazonas e também aos professores Guilhermina Terra (FIC/UFAM) e Sérgio Freire (EDUA) pelo super apoio na publicação desta obra”, destacou ela.

O lançamento nacional do E-book ocorreu na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa-PB, durante o Publicom, evento integrante do 45º Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação (Intercom).

Jornalistas entrevistados nesta obra:

Joana Queiroz (Polícia)

Fred Novaes (Economia)

Kátia Brasil (Meio Ambiente)

Lucy Rodrigues (Cultura)

Fábio Melo (Política)

Eduardo Monteiro de Paula (Esportes)

