“Banzeirada” agita clube com mistura de música amazonense

Manaus (AM)- O “Banzeirada” acontece no próximo sábado (24) no clube da Assinpa, localizado na Avenida da Lua, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O line-up conta com shows da cantora Luli Braga, do príncipe do brega Nunes Filho e da banda Jambu. Nos intervalos, a Dj Lluaninha vai tocar um setlist incrível para animar a galera.

Uma das atrações do evento, a cantora Luli Braga destacou que projetos como a “Banzeirada” promovem o protagonismo de artistas do Norte, sejam nascidos ou de coração, além de revelar o que o público pode esperar do show.

“Meu setlist é formado pelas músicas que fazem parte do meu primeiro álbum ‘Sinuose’ lançado em dezembro de 2021 juntamente com o meu single “Depois das Onze”, que eu lancei agora em junho de 2022, e também algumas surpresinhas que eu estou colocando no repertório para ‘engrossar esse caldo aí do Banzeirada’. Alguns artistas que compõem o line-up são consolidados, já outros estão emergindo, e no fim todos estamos sendo protagonistas de um espaço necessário”, destacou.

O vocalista da banda Jambu, Gabriel Mar, ressalta também que é muito importante ter projetos que envolvam artistas locais e que os coloquem na condição de protagonistas.

“Isso é importante para que cada vez mais a gente consiga construir uma cena mais forte musicalmente falando. Que o público entenda e conheça cada vez mais o tanto de artista que a gente tem aqui”, enfatiza o vocalista.

A banda Jambu irá fechar o evento com um show que deve promover uma experiência única para o público do Banzeirada.

“As pessoas podem esperar algo único como um presente. A nossa principal proposta é apresentar um show com energia única para as pessoas ali, para os fãs. Então, uma pessoa que assistiu um show naquele dia não consegue mais desfrutar daquela experiência em outro show. Isso é muito legal porque cada show é único”, avisa Gabriel Mar.

Os ingressos do 1º lote já estão à venda no https://www.sympla.com.br/banzeirada__1713264 e custam apenas R$ 35. O evento inicia a partir das 20h, a classificação indicativa é 18 anos.

Confira o line-up:

20h – Lluaninha

21h – Luli Braga

23h – Nunes Filho

01h – Jambu

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Animação do AM é selecionada para mostra competitiva de festival de cinema

Professora lança livro especializado na Amazônia

Museu Amazônico apresenta exposição