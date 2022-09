Idosa de Rio Preto da Eva completa 100 anos e celebra com festa

Rio Preto da Eva (AM) – A dona Maria Rodrigues Ferreira, moradora de Rio Preto da Eva (distante a 81 quilômetros de Manaus), atingiu a marca de um século vivido. A idosa completou 100 anos de idade do último dia 11, e comemorou com um café da manhã especial preparado pela equipe do Centro de Convivência do Idoso, nesta quarta-feira (14), no Mirante Pastor Severo Câmara, mais conhecido como Cristo Redentor.

Maria chegou animada ao Cristo Redentor, onde outros idosos já a aguardavam com o café preparado e um bolo com as velas marcando os 100 anos. Após cantarem os parabéns, o café foi servido e um baile se formou para celebrar a data. Muita música, dança e animação.

Outros idosos comemoraram a data com Maria. Foto: João Roberto

“Não é todo dia que se comemora 100 anos, então nós precisávamos comemorar esta data tão importante para dona Maria”, disse Ana Reis, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso de Rio Preto da Eva.

Dona Maria ainda foi presenteada com uma cadeira de rodas novinha, dada pela secretária de Assistência Social do município, Soraya Almeida. Um momento de muita felicidade para a família da idosa.

História

Maria Rodrigues Ferreira nasceu em Maués-AM, mas já mora em Rio Preto da Eva há mais de 30 anos. Morou por muito tempo no KM 105, comunidade Divino Espírito Santo, zona rural, depois passou a morar no bairro da Paz, e atualmente reside no Batistinha. Trabalhou por muito tempo como agricultora, nas plantações de guaraná e abacaxi e na produção de farinha, hoje em dia é aposentada. Mãe de 8 filhos, tem 57 netos, 169 bisnetos e 49 trinetos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas chega a mais de 100 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra Covid-19

Projeto para gestantes de Rio Preto da Eva promove ensaio fotográfico no Cristo Redentor

Resgatado com cinomose e pata quebrada, cão aguarda adoção há quase um ano em Manaus