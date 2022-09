Adolescente venezuelano é executado a tiros em prédio no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 16 anos, identificado como Edgar Frank Rafael, foi executado a tiros nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira (16). O homicídio aconteceu em um prédio localizado na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, três homens não identificados chegaram a pé no local, onde avistaram o Edgar. Na sequência, iniciaram uma série de disparos de arma de fogo contra ele.

Ainda conforme os relatos, a vítima foi atingida na escada do prédio, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Após a ação criminosa, os autores dos tiros fugiram sem serem identificados.

A polícia foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar ao local apenas constatou o óbito do adolescente. Os policias isolaram a área e comunicaram os órgãos responsáveis pelas investigações.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, porém, devido as características da execução, a polícia não descarta o envolvimento da vítima com o mundo do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) realizaram a perícia. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para o procedimento de necropsia, posteriormente será entregue à família.

