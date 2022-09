‘A Fazenda 14’: Deolane vai para cima de Deborah Albuquerque

A nova temporada de “A Fazenda 14” mal começou, mas já está rendendo barracos entre os participantes. Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque foram as peoas que movimentaram a sede com uma briga daquelas.

Tudo começou após a ex-Power Couple falar sobre a advogada e Pétala Barreiros. A ruiva disse saber de vários “podres” da influenciadora em conversa com Moranguinho. Amiga de Deolane e Pétala no confinamento, a esposa de Naldo levou a informação para as aliadas e o barraco começou com a advogada indo tirar satisfações sobre a fofoca.

“Você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisa dela pro Leo Dias”, disparou a loira.

“Eu não falei nada disso”, disse Deborah.

“Não força! Você está se fazendo, quando fui na sua casa, você não era assim”, continuou.

“Eu sou desse jeito! Eu não sou sua amiga! Você foi na minha casa a trabalho, eu sou séria quando trabalho”, disparou Deolane.

“É porque eu dou na cara, mas aqui eu não posso. Sua falsa, lixosa, fofoqueira, pilantra e mentirosa! Lá fora a gente se resolve”, continuou ela após algumas provocações e trocas de farpas.

“Baixo nível, subterrânea”, se queixou Deborah.

“Vai lá pegar sua calcinha suja”, soltou Deolane.

“Calcinha suja?”, questionou a ruiva.

“É, calcinha suja, ficou três dias lá no banheiro jogada”, disparou a advogada.

“Vem cheirar minha calcinha então”, provocou a influenciadora.

A discussão durou até o fazendeiro da semana, Lucas Santos, chamar a ruiva para cumprir as tarefas do dia.

Veja:

Moranguinho servindo entretenimento e contando para Pétala e Deolane o que a Déborah falou delas. Que sabor #AFazenda14

🎥Reprodução/Record TV pic.twitter.com/gXaKWesQv5 — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 15, 2022

BERRO com as duas se peitando igual Urach e Denise hahahaha . Essa é uma manhã normal em A Fazenda.



🎥Reprodução/Record TV #AFazenda14 pic.twitter.com/vbAahfUBs3 — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 15, 2022

ERA ENTRETENIMENTO QUE VOCÊS QUERIAM?



Deborah x Deolane 🔥

🎥Reprodução/Record TV #Afazenda14pic.twitter.com/TmmODR7pW3 — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 15, 2022

*Com informações do iBahia

