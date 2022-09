Vídeo flagra momento em que homem agride faxineira que lavava calçada; veja

Belo Horizonte (BH) – Uma faxineira de 50 anos que trabalha em um prédio residencial foi agredida por um homem, na sexta-feira (16), enquanto lavava a calçada em frente ao imóvel, que fica no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Toda a cena de violência foi registrada por imagens de câmeras de segurança do prédio, que viralizaram nas redes sociais. O agressor ainda não foi identificado.

Segundo o síndico do prédio, Jean de Carvalho, a vítima, a faxineira Lenirge Alves Ribeiro, de 50 anos, estava lavando a calçada conforme pedido da administração do condomínio, quando foi abordada pelo homem.

“Ele implicou com o fato de ela estar gastando água. Ele pegou a mangueira [da mão] dela e falou ‘vou te ensinar como que gasta água’. Ele apontou a mangueira para o rosto dela. Ela tentou sair, afogando, né? Ele puxou a mangueira e deu uma rasteira nela. Ela caiu no chão e machucou o joelho. O joelho dela está roxo. Ele ainda jogou mais água no rosto dela e, depois, saiu. Todo mundo que viu este vídeo está indignado, porque foi uma violência gratuita contra uma mulher, que estava trabalhando. Ela não estava ali desperdiçando água, ela estava fazendo o trabalho dela”,

disse.