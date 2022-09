Homem morre com tiro nas costas e casa é incendiada em Maués

Maués (AM) – Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no município de Maués, distante a 257 quilômetros de Manaus, na noite do último sábado (17). Informações preliminares dos Policiais Militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM Maués), dão conta de que a companhia recebeu uma denúncia sobre um indivíduo morto por arma de fogo, no bairro São Domingos.

Segundo a equipe de segurança pública, os policiais se deslocaram até o local denunciado e constataram o crime. Populares contaram que o homem foi baleado nas costas. Ele chegou a ser socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade.

Incêndio

Casa foi incendiada como tentativa de homicídio Foto: Divulgação

Além do homicídio, uma casa localizada no mesmo bairro onde aconteceu o crime, foi incendiada em decorrência do crime, como tentativa de homicídio, porém, o fogo foi contido de imediato pela Equipe da Ronda do Fogo (SEDEMA).

De acordo com a equipe, um botijão de gás foi utilizado na tentativa de incêndio. Ainda durante a ocorrência, o corpo do homem foi encaminhado ao necrotério da cidade para serem realizados todos os procedimentos médicos. O caso foi repassado ao 48° DIP que dará continuidade nas investigações.

