Homens são mortos a tiros no interior do Amazonas

Manoel Nunes Ferreira, 42 anos, foi morto a tiros, na noite de terça-feira (13), comunidade São Pedro 1, Igarapé do Capivarinha, no Mamori, zona rural do município de Careiro Castanho (a 102 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho, na noite de terça-feira (13), às 21h, as equipes da unidade policial foram informadas sobre o homicídio, e, ao realizarem diligências em torno da ocorrência, foi confirmado o fato. O homem estava com ferimentos de tiros.

Ainda segundo o registro, a vítima foi socorrida e conduzida à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) local, porém não resistiu aos ferimentos. A equipe foi informada, ainda, que o autor do crime seria um homem identificado como Francisco Ferreira de Lima, 37 anos. Ele ainda não foi localizado.

Outro crime no interior

Na noite de segunda-feira (12), um homicídio foi registrado no município de Itacoatiara. Lucas da Silva Meirelles, de 22 anos, foi morto na rua das Andorinhas, bairro da Paz.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, o irmão da vítima informou que, por volta do meio-dia, criminosos invadiram a residência dele e fizeram todos os presentes reféns, colocaram esses para fora da casa, e perguntaram por Lucas.

Após Lucas ser identificado pelos suspeitos, ele foi executado com vários tiros. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.

