Wilson Lima ganha direito de resposta após acusações de Eduardo Braga

Manaus (AM) – Em entrevista concedida ao grupo Rede Amazônica, na última semana, o senador e candidato ao governo do Estado, Eduardo Braga (MDB) realizou acusações graves contra o atual governador Wilson Lima (União Brasil), que tenta a reeleição. Nesta segunda-feira (19), o gestor estadual ganhou direito de resposta sobre as falas consideradas ofensivas, seguindo acordo pré-estabelecido juntamente com a emissora.

A resposta com duração de 1 minuto rebateu as acusações de Braga sobre suposta omissão de Wilson Lima na crise de oxigênio vivida em Manaus em janeiro de 2021. Além disso, segundo o senador, o atual governador mentiu sobre o número de novas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no interior do Amazonas durante sua gestão.

“Eduardo Braga afirmou que Wilson Lima foi avisado com antecedência sobre a falta de oxigênio em Manaus em janeiro de 2021 e, segundo o governador, mentiu sobre a existência de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no interior do Estado, inauguradas durante sua gestão. As regras da rodada de entrevistas vetavam aos candidatos a menção aos demais postulantes ao cargo, com acusações”, diz trecho do direito de resposta.

Wilson Lima também salienta que “tão importante quanto os documentos do Governo Federal que comprovam as instalações de 31 UTIs em Parintins, Tefé e Tabatinga, é a palavra de quem já foi beneficiado por elas”.

