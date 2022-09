Homem é perseguido e executado a tiros no Centro

Manaus (AM) – Após ser perseguido, um homem ainda não identificado pela polícia foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (19), por volta das 19h, na rua Pedro Botelho, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O crime se soma a várias mortes violentas ocorridas na localidade nos últimos dias.

De acordo com o sargento Jackson Santos da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que a vítima saiu correndo de uma rua e entrou dentro de um estabelecimento onde são guardados carrinhos de ambulantes da área, quando foi alcançada por um homem armado que efetuou vários tiros.

“Ninguém o conhece aqui na área. Após os disparos, o criminosos fugiu. Fomos acionados e realizamos o isolamento da área. Os demais órgãos competentes já foram acionados e estão a caminho do local” , relatou o sargento.

A equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou o óbito da vítima. A perícia deve apontou quatro disparos, sendo dois na cabeça e dois na perna. Várias viaturas foram deslocadas para o ponto da ocorrência.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necrópsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Mais um capítulo na história do ‘prédio da morte’, o hotel Monteiro, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus, foi escrito na manhã desta segunda-feira (19). Um homem, ainda não identificado, foi encontrado degolado na laje do edifício.

Ainda na noite deste domingo (18), um homem foi morto em uma kitnet do prédio com três tiros e um adolescente de 16 anos na última sexta-feira (16), que foi morto por homens armados quando estava sentado na escada do hotel com um tiro na cabeça.

