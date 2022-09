Cruzeiro faz 3 x 0 no Vasco e garante retorno à Série A em 2023

O Cruzeiro está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (21), a Raposa venceu o Vasco por 3 x 0 e garantiu o retorno à Série A em 2023.

A vitória sobre os cariocas levou o time aos 68 pontos e ao acesso restando sete rodadas na Série B. Já o Vasco ocupa a quarta colocação, com 48 pontos.

O triunfo celeste começou a ser desenhado no primeiro tempo. Após falha do meio de campo do Vasco, Machado chutou forte de fora da área e o goleiro Thiago Rodrigues aceitou. O jogo seguiu com os cariocas tentando o empate, mas com o Cruzeiro mais perto do segundo gol.

Na segunda etapa, a Raposa matou o jogo. Aos 14 minutos, Bruno Rodrigues deixou o artilheiro Edu na boa para marcar o segundo, levando a torcida ao delírio no Mineirão.

No fim da partida, Luvannor chutou, a bola desvioue matou Thiago Rodrigues, decretando a goleada e o retorno do Cruzeiro à elite em 2023.

O resultado não foi bom para o Vasco. O Gigante tem 48 pontos, três pontos do Londrina, que ainda joga na rodada contra a Ponte Preta. Na próxima rodada, na quinta-feira (29), os cariocas recebem os paranaenses, precisando vencer em casa em confronto direto pelo acesso.

