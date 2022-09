Vídeo: Menos é Mais lança “hino do hexa” da Copa do Mundo

O grupo de pagode brasiliense Menos É Mais, um dos mais populares do Brasil, lançou nesta terça-feira (20) o primeiro “hino do hexa”, a exatos dois meses da abertura da Copa do Mundo do Catar, para incentivar a seleção brasileira e a torcida pela sexta estrela.

A música “O Esporte É Para Todos” ganhou um clipe inédito com participações de Lucas Paquetá, titular da seleção brasileira, e Formiga, lenda do futebol feminino.

O refrão da música repete o slogan “o esporte é para todos”, enquanto o cenário do clipe reproduz os tradicionais encontros do período de Copa do Mundo, nos quais famílias e amigos se juntam para torcer pela seleção.

Lucas Paquetá, além de ser uma das promessas da competição, é conhecido por ser o “rei das dancinhas” na comemoração de seus gols. Ele gravou sua participação diretamente de Londres, onde recentemente se transferiu para o West Ham.

Formiga, jogadora que mais vestiu a camisa da seleção brasileira na história, entre homens e mulheres, contracenou com mulheres e crianças em um campinho na periferia de São Paulo.

Maria Clara Garcia e Luccas Abreu, fenômenos do TikTok, também aparecem no vídeo e se uniram à coreografia. Assista ao clipe O Esporte É Para Todos, do grupo Menos é Mais:

Edição Web: Bruna Oliveira

*Metrópoles

Leia mais:

Pedro reforça sonho do Hexa na Copa do mundo

Anderson Silva comenta saída do UFC

Presidente do Atlético Amazonense é absolvido