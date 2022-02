Deputados do AM aprovam projeto de combate ao Cyberbullying nas escolas

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou por unanimidade, na manhã desta quarta-feira (23), Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado estadual Felipe Souza (Patriota), que institui ações de enfrentamento ao Cyberbullying nas escolas públicas do estado.

De acordo com o texto do PL n° 414/2021, considera-se cyberbullying, toda conduta praticada através do uso de tecnologias como, mídias sociais, com o intuito de hostilizar alguém de propósito.

Para Felipe Souza, o maior intuito do projeto é prevenir e combater cyberbullying em todos os meios tecnológicos e de comunicação, no domínio da comunidade escolar: “Acredito que essas ações vão contribuir para o conhecimento sobre essa conduta que, infelizmente, vem crescendo de forma abrupta e cujos danos e efeitos são nocivos, ocasionando diversos problemas entre as vítimas, incluindo males como depressão e ideação suicida. É preciso cada vez mais fomentarmos políticas públicas que previnam esse mal e alertem para os riscos”, concluiu o parlamentar.

Combate ao Cyberbullying

Segundo a ONU, o bullying cibernético é a maior preocupação no uso da Internet por crianças. A Unicef diz que a cada 30 segundos, um menor se torna usuário da rede, e conforme o Instituto de Pesquisa Ipsos, o Brasil é o 2º país com mais casos de cyberbullying contra crianças e adolescentes.

