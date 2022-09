Bolsonaro ratifica apoio a Coronel Menezes em Manaus

Manaus (AM) – Em torno de 30 mil pessoas compareceram ao Espaço Via Torres, localizado na zona centro-sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira, 22, no comício para o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

O evento em Manaus foi coodenado pelo candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes, o governador Wilson Lima (UB), candidato à reeleição, e o presidente estadual do Partido Liberal no Amazonas (PL), Alfredo Nascimento.

Discurso

Bolsonaro chegou por volta das 17h10 e fez um breve discurso no qual defendeu pautas conservadoras, como a proibição do aborto, das drogas e a defesa da família. Ele destacou que é preciso multiplicar os votos no dia 2 de outubro.

“Nós temos uma grande responsabilidade no dia 2 de outubro e a decisão tem que ser a melhor possível dentro do quadro que você tem na tua frente. Aqui no estado do Amazonas eu fico com o Wilson Lima e para o senado meu amigo coronel Menezes”, destacou.

Para Menezes será nesta eleição o momento para aposentar pelo menos 3 lideranças da velha política, sendo um candidato ao governo, e dois que são seus adversários ao senado. Segundo ele, é preciso um olhar diferenciado para atrair novos vetores complementares a economia do Estado que possui hoje apenas a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Dois é o número da família. Hoje é vinte e dois e o nosso número é o dois, dois, dois. Temos um estado rico e nossos irmãos do interior precisam de um olhar diferenciado. Chega de pisar na riqueza e viver na pobreza. O Amazonas é o estado do futuro”, disse.

O presidente do PL, Alfredo Nascimento, afirmou que Bolsonaro resgatou o país, a credibilidade que o povo ainda tem na política.

“Vossa Excelência resgatou valores, resgatou o que é mais necessário para transformar um país, num país melhor de se viver. Resgatou a confiança, fez do seu jeito e do seu modo, com que as pessoas voltassem a acreditar na política, com o seu jeito direto e objetivo, dizendo a verdade. O povo se mobilizou e vai dar vitória a vossa excelência no primeiro turno”.

Para a dona de casa Maria Georgina Farias, 55, a vitória de Bolsonaro é garantida. Ela disse que fez questão de ir ao evento prestar seu apoio ao Bolsonaro e aos candidatos do presidente.

“Enfrentaria sol e chuva para estar perto do meu presidente. E para que ele governe bem, vou votar em coronel Menezes para dar o apoio que o meu presidente merece”, comentou.

Bolsonaro cumpriu agenda no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, concedeu entrevista a uma emissora local e depois finalizou a agenda no comício no Espaço Torres.

Leia mais:

Bolsonaro participa de comício em Manaus e faz duras críticas a oposição

Bolsonaro declara apoio à reeleição de Wilson Lima, durante comício em Manaus

Apoiadores aguardam chegada de Jair Bolsonaro no Espaço Via Torres