Manaus sedia o maior evento dos Escoteiros do Brasil na Região Norte

Manaus (AM) – O Amazonas sedia, no próximo sábado e domingo (24 e 25), o 8° Encontro de Dirigentes e Escotistas do Norte. Promovido pelos Escoteiros do Brasil Região Amazonas, o evento irá contar com as presenças do presidente nacional dos Escoteiros do Brasil, Ivan Nascimento, a vice-presidente, Carmen Barreira, e a Conselheira Nacional, Ilka Campos.

O encontro acontece no complexo Povos da Amazônia, das 8 às 17 horas.

O evento tem como objetivo traçar as diretrizes para crescimento e expansão do movimento escoteiro na Região Norte do Brasil. Escotistas e dirigentes de todos os Estados que compõem a Região Norte do país já confirmaram presenças.

No domingo, jovens que fazem parte do movimento também irão participar de rodas de conversas durante o congresso.

Sobre o Escotismo

O Movimento Escoteiro foi criado, por essência, para ser um movimento voltado para o jovem, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários.

E se chama movimento por estar sempre em constante transformação, acompanhando as mudanças da geração, mas sem perder seu propósito educacional.

Por meio de atividades variadas e atraentes, o Escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento; por meio da vivência nos grupos escoteiros, os jovens aprendem e tomam gosto por se envolverem com a comunidade, se transformando em verdadeiros líderes.

Acreditamos que, por meio da proatividade e da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos formar jovens engajados em construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno.

É no grupo escoteiro que o Escotismo verdadeiramente acontece. Quem aplica as atividades, dinâmicas e ajuda os escoteiros são os adultos voluntários, conhecidos por escotistas.

Os jovens, por sua vez, são divididos conforme sua faixa etária para que o Programa Educativo possa ser trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento (físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter) com base nas características individuais de cada fase.

O Programa Educativo foi pensando para estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua autonomia.

Apartidário, o Movimento Escoteiro valoriza a participação juvenil em esferas políticas, participando de processos de decisão em Conselhos, Conferências e demais grupos de trabalho.

O Escotismo também acredita que, por meio de boas e pequenas ações, podemos transformar o mundo. E é essa a visão de futuro que passamos para os jovens escoteiros.

Para se juntar ao Movimento Escoteiro como jovem é preciso ter entre 6,5 e 21 anos; a partir daí a atuação se dá como adulto voluntário, sem limite de idade.

