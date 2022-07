Grupo escoteiro de Manaus abre inscrições para crianças, adolescentes, jovens e adultos

Manaus (AM) – O 39º AM Grupo Escoteiro Dom Bosco, localizado no Centro de Manaus, estará com inscrições abertas para crianças, adolescentes, jovens e adultos que queiram participar do Escotismo. Crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jovens até 21 anos, adultos acima de 21 anos, sem limite de idade, podem participar.

As inscrições serão na sede do grupo, no sábado (23), às 14hs, nas quadras do Colégio Salesiano Dom Bosco, situado na Av. Epaminondas, 57, Centro.

O movimento escoteiro tem como missão contribuir para um mundo melhor. No mundo, o movimento escoteiro está presente em 223 países e territórios; no Brasil, está presente em todo território nacional.

Atividades atraentes e variadas, o aprender fazendo, a convivência em equipe, o civismo e a interação com a natureza são alguns dos princípios do maior movimento juvenil de educação não formal do planeta.

O Movimento Escoteiro

O Movimento Escoteiro foi criado, por essência, para ser um movimento voltado para o jovem, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários. E se chama movimento por estar sempre em constante transformação, acompanhando as mudanças da geração, mas sem perder seu propósito educacional.

Por meio de atividades variadas e atraentes, o Escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento. Por meio da vivência nos grupos escoteiros, os jovens aprendem e tomam gosto por se envolverem com a comunidade, se transformando em verdadeiros líderes.

Para se juntar ao Movimento Escoteiro como jovem é preciso ter entre 6 e 21 anos – a partir dessa idade, a atuação se dá como adulto voluntário, sem limite de idade.

*Com informações da assessoria

