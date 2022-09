Na Redenção, homem é preso por ter matado ex-mulher em 2005

MANAUS (AM) – A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em Manaus, cumpriu, na manhã desta sexta-feira (23), por volta de 7h, mandado de prisão preventiva em nome Ozéias Mendes Brito, 48, por homicídio de sua ex-companheira, Maria José Braga de Souza, que tinha 25 anos. A prisão ocorreu no bairro Redenção, zona centro-oeste.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da unidade especializada, relatou à reportagem que o crime ocorreu em fevereiro de 2005 e que, na ocasião, o casal teve uma discussão e Maria tentou ir embora do local onde estavam, com o objetivo de encerrar o relacionamento.

“Eles tinham uma relação muito conturbada e, após ela decidir terminar a relação, Ozéias não aceitou e a perseguiu. Ao localizar a vítima na casa de familiares, onde estava abrigada, ele pegou Maria e a arrastou pela rua, agredindo-a, até a casa onde eles moravam”, disse.

A delegada relatou que os vizinhos a ouviram gritar por socorro e, posteriormente, viram uma enorme fogueira vindo do quintal da residência.

“Os residentes das casas vizinhas chamaram a polícia, momento em que policiais encontraram um martelo e uma arma branca ensanguentado, além de uma parte do terreno queimada. Durante a perícia, foi encontrada uma ossada humana enterrada, que o autor tentou ocultar”, explicou.

Ainda segundo a adjunta, o infrator estava sendo procurado desde a época do ocorrido. Em virtude disso, as equipes da DEHS receberam informações sobre o paradeiro do indivíduo, ocasião em que se dirigiram ao local e lograram êxito no cumprimento da ordem judicial.

“Ele foi preso no mesmo lugar onde enterrou o corpo de Maria José e, ao ser interrogado, confessou o crime, mas afirmou que, pelo crime ter ocorrido há muitos anos, ele se sentia redimido”, esclareceu.

Procedimentos

Ozéias responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver, e ficará à disposição da Justiça.