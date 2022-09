Prefeitura finaliza participação na ‘Abav Expo’, em Pernambuco, com foco na divulgação do destino Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou, durante três dias, a capital amazonense como destino turístico em uma das maiores feiras do setor de turismo da América Latina e a maior do país, a “Abav Expo & Collab 2022”, que aconteceu de 21 a 23 de setembro, na cidade de Olinda (PE).

Pela primeira vez, a capital amazonense teve um estande próprio, medindo cerca de 45 metros quadrados, promovendo e divulgando a cidade, mostrando para os visitantes do estande a cultura, gastronomia, pontos turísticos e os principais atrativos naturais e culturais da “Capital da Amazônia”.

Os programas desenvolvidos na gestão do prefeito David Almeida para o impulsionamento do turismo estiveram na vitrine de produtos de divulgação, como o projeto de turismo esportivo, “Manaus Adventure 2022”, maior o evento de esporte de aventura integrado no coração da Amazônia, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro, em Manaus.

De acordo com a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, a gestão do prefeito David Almeida está voltada para uma nova estratégia de conquista do mercado nacional e de interlocução com o mercado internacional por meio da participação em feiras nacionais.

“Essa foi a primeira vez que o município compareceu a uma feira de turismo com um estande próprio. A gestão do prefeito David Almeida está inovando e começa a apontar para uma nova estratégia de conquista do mercado nacional e internacional. A participação de Manaus, com um estande próprio na Abav foi uma virada de chave porque, na verdade, há mais de 30 anos, Manaus nunca tinha participado de uma feira de turismo, nem presencialmente com um secretário, nem com um estande, isso realmente é inédito” ressaltou Oreni Braga.

O estande de Manaus ficou localizado ao lado de destinos turísticos como Paraty, Belo Horizonte, Balneário Camboriú e Portugal e recebeu a visita das companhias aéreas, agentes de viagem, operadores, imprensa especializada e da presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV Nacional), Magda Nassar.

No estande, composto por três balcões de atendimento e sala de reunião, todo o material de divulgação destacou elementos da capital amazonense. Os visitantes do estande receberam brindes como colares, brincos e pulseiras produzidas a partir das sementes das árvores nativas, como açaí e tucumã. Além da distribuição de banana frita e doces típicos da região, como balas de castanha e cupuaçu.

O autônomo Filipe Souto Maior, 23, de Recife, pretende conhecer Manaus em breve e esteve no estande para conhecer mais sobre a cidade antes da viagem.

“Fiquei ainda mais empolgado para conhecer a cidade, aqui me mostraram os atrativos turísticos de Manaus, recebi comidas típicas, fui apresentado à cultura e agora estou com ainda mais vontade de conhecer Manaus” contou.

“Gostei muito do projeto Manaus Adventure, do poder público juntar essas atividades que unem cultura e aventura dentro das belezas naturais de Manaus e transformar isso em um megaevento, que com certeza vai chamar muitos turistas, porque Manaus é um destino lindo”, destacou o secretário adjunto de turismo de Piaçabuçu (AL), Renato Ramalho, que esteve visitando o estande de Manaus.

