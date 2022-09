Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Iranduba, interior do AM

Iranduba (AM) – Um adolescente de 16 anos, identificado como Weliton Loran Souza da Silva, foi morto a tiros na manhã deste sábado (24) no município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus). O homicídio aconteceu na rua do Igarapé, bairro Alto de Nazaré daquele município.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado às 9h18 de sábado, no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a mãe do jovem relatou que o filho foi atingido por disparos de arma de fogo. Familiares informaram que Weliton foi baleado no abdômen.

De acordo com o BO, ele chegou a ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O adolescente não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ainda não se sabe a motivação do crime

