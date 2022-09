Novo Airão (AM) – Felipe Tavares Ferreira, de 20 anos, foi morto na noite da última quinta-feira (1º), no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus, na rua Manoel Batista no bairro Nova Esperança.

Segundo informações da companheira da vítima, registradas no Boletim de Ocorrência (BO), Felipe foi morto a tiros por volta das 20h. O autor do crime, ainda não identificado, mas trata-se de um adolescente de 17 anos.

Relembre outro caso no interior

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado com golpes de arma branca, na madrugada do último dia 25, na rua Tito Leão, bairro Centro, município de Maués (distante a de Manaus).

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM Maués) receberam um chamado via linha direta informando sobre um homem ensanguentado que estava jogado na via pública.

Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato e identificou que a vítima já estava sem vida. Conforme foi informado pelos policiais, o homem foi morto com golpes de arma branca no pescoço.

Ele trajava uma blusa na cor vermelha, outra preta, além de short preto com listras brancas e uma sandália azul. Até o momento não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

As equipes do 48º Distrito Interativo de Polícia (DIP) realizaram a remoção do corpo do homem e o encaminharam para o necrotério do hospital do município, onde, até o momento, segue sem identificação. A Polícia Civil irá investigar o crime.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jovem é marcado com 171 nas mãos em tortura com ferro quente: “Vi a morte”

Suspeito de estupro é espancado até a morte em Manaus

Briga de torcida ocasionou morte de garoto de 3 anos, diz Polícia de Goiás