Entenda as articulações femininas para as eleições em 2022 no Amazonas

Manaus (AM) – Apesar do eleitorado ser formado por 52,8% de mulheres, as representações femininas na política ainda aparecem em baixa escala. Articulações para a ocupação feminina no pleito amazonense já estão sendo firmadas. O Em Tempo traçou um breve panorama da atual conjuntura das mulheres às vésperas das eleições.

A vice-presidente Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), é um dos principais nomes femininos na política amazonense. Eleita pela primeira vez em 2014, Alessandra passou por cargos na assembleia e assumiu em 2021, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), cargo este que direcionou todos os esforços.

“No momento, meu foco está totalmente direcionado para os trabalhos à frente da Seas e na finalização das entregas do Auxílio Estadual permanente. Assumi a secretaria em março de 2021 com a previsão de passar um ano no comando da pasta”, disse na época.

Ainda na Aleam, o nome de Cristiane Sales (PT) é fortemente cotado para candidatura a vaga como deputada estadual em 2022. A pedagoga foi atuante no Movimento de Moradia, ela foi eleita coordenadora em todas suas instâncias, municipal, estadual e nacionalmente, representando o seguimento no Ministério Nacional das Cidades.

Cristiane faria parte do projeto para ampliar a bancada do partido no Brasil, estratégia traçada a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fonte diretamente ligada ao diretório regional da sigla confirmou que este é um dos nomes estudados.

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a vereadora Professora Jacqueline afirma que será candidata no pleito de 2022, porém ainda analisa os convites e propostas.

“Posso confirmar que serei candidata em 2022. Estamos recebendo convites e manifestações de apoio, mas ainda estamos analisando as propostas com bom senso e tranquilidade para que a gente possa disputar e obter o sucesso real no processo partidário”, disse.

Outro nome forte que ainda não está completamente confirmado no pleito é o da vereadora Thaysa Lippy (PP), filha do deputado estadual Felipe Souza (Patriota). Eleita para o primeiro mandato em 2020 com 6.736 votos, a parlamentar já declarou publicamente que ainda não pensa nas eleições de 2022.

“Esse é meu primeiro mandato e ainda está bem no início da legislatura. Na verdade, os planos pertencem a Deus e ainda não estou pensando lá na frente não, estou vivendo um momento de casa vez”, declarou.

No entanto, caso Felipe Souza lance candidatura à deputado federal, o apoio à Thaysa como deputada estadual seria um dos cenários trabalhados. Ainda em 2020, o pai foi ativo na campanha da filha para vereadora.

Recentemente, Vanda Ortega, originária do povo Witoto, conhecida por ser militante das causas indígenas e a primeira pessoa vacinada contra Covid-19 no Amazonas, anunciou sua pré-candidatura a deputada federal no Estado.

“Nós acreditamos que é chegada a hora de ocuparmos esses lugares, por mais mulheres na política, que tenhamos as nossas vozes representadas neste espaço de tomada de decisão”, afirmou.

O pleito de 2022 pode marcar o retorno da catarinense Vanessa Grazziotin à bancada do Amazonas na Câmara Federal, onde ocupou o posto de deputada entre 1999 e 2011. Em pesquisas recentemente divulgadas, ela destacou-se entre os possíveis nomes para o cargo.

Segundo Vanessa, que ocupou o cargo de senadora entre 2011 e 2019, a discussão com o Partido Comunista do Brasil a respeito do tema está avançando e, por enquanto, “esse deve ser o caminho”.

A ex-senadora foi a primeira mulher eleita para o cargo no PCdoB e participou de duas eleições à prefeitura de Manaus: em 2004, quando Serafim Corrêa (PSB) foi eleito e novamente em 2012, ao perder para Arthur Virgílio Neto (PSDB). Grazziotin diz estar acompanhando as pesquisas envolvendo seu nome e mostra-se contente com o retorno positivo da população.

“Estou acompanhando as pesquisas. Muitas pessoas também me mandam estas estatísticas e, para minha pessoa, fica um sentimento de gratidão muito grande em ter esse reconhecimento do povo. Sigo trabalhando em prol da população, mesmo não ocupando cargo no momento. Juntamente aos colegas de partido pretendo continuar desta maneira”, afirmou.

Leia mais:

Governo realiza Encontro de Gestores da Assistência Social, em Manaus

Ao lado de Eduardo Bolsonaro, Wilson Lima entrega novo aeroporto de Barcelos

Roberto Cidade apresenta PL para reinserir ex-detentas no mercado do AM