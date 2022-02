Governo realiza Encontro de Gestores da Assistência Social, em Manaus

Manaus (AM) – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Garantia de Direitos. Esses são os temas do Encontro de Gestores da Assistência Social, uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que acontece nesta quinta e sexta-feira (24 e 25), no Hotel Intercity (rua Marciano Armond, n° 544, antiga Rua Belém, Adrianópolis), em Manaus.

Segundo a secretária da Seas, Alessandra Campêlo, gestores de 55 municípios já estão confirmados no evento, que discutirá os temas mais relevantes para a execução das políticas públicas de assistência social no estado. O papel da União, dos Estados e dos municípios terá espaço na programação de palestras e apresentações do encontro.

“Teremos a presença de secretárias e secretários da assistência social de todo o estado. São 55 municípios já confirmados de forma presencial, aqui em Manaus, para discutirmos formas de unir cada vez mais a força do estado e dos municípios para levarmos, com mais qualidade, os serviços de assistência social, principalmente, para a população em situação de vulnerabilidade”, explica Alessandra.

Desde 2020, quando iniciou a pandemia da Covid-19, o Governo do Amazonas ampliou o atendimento às famílias mais vulneráveis, criando os auxílios emergências (Pandemia, Enchente e Permanente) de transferência de renda como resposta ao aumento dos efeitos socioeconômicos da doença na população da capital e do interior. Só o Auxílio Estadual Permanente, por exemplo, está beneficiando 300 mil famílias com uma ajuda financeira mensal de R$150; e tem investimento de R$ 540 milhões no período de um ano.

“Vale ressaltar que, durante a pandemia e nesse momento de certo controle, temos uma pandemia social. O desemprego aumentou, as famílias diminuíram as condições de trabalho e renda, por isso, é importante esse esforço conjunto para minimizarmos o impacto dessa pandemia”, enfatizou a secretária da Seas.

*Com informações da assessoria

Edição: Lucas Henrique

