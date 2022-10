Eleições 2022: Lula vence na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Os votos das eleições brasileiras já estão decididos em alguns países. Na Nova Zelândia, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em todas as quatro seções eleitorais da cidade de Wellington. O petista somou 329 votos, contra 71 votos do atual presidente Bolsonaro (PL).

Em seguida veio Ciro Gomes (PDT), com 23 votos; Felipe D’ávila (Novo), com 14 votos; Simone Tebet (MDB) com oito e Padre Kelmon (PTB) com três.

O resultado foi divulgado por eleitores nas redes sociais por volta da 1h30min deste domingo, 2, no horário de Brasília. Lula também alcançou maioria nos boletins de urnas divulgados na Austrália.

Na cidade de Camberra, o candidato do PT conseguiu 701 votos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 228. Ciro Gomes veio em terceiro, com 65 votos, seguido pelos 64 votos de Simone Tabet. No Japão, entretanto, o candidato Jair Bolsonaro venceu em todas as sessões da cidade de Tóquio, no Japão, de acordo com informações do perfil Central Eleições.

*Com informações do O Povo

