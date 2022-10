Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e a bancada dos deputados federais do Amazonas terão novos nomes, assim como a continuação do mandato de parlamentares já conhecidos. Dos três candidatos mais votados para ocupar a Câmara federal pelo Amazonas, dois são estreantes no cargo, enquanto que na casa legislativa o trio que recebeu mais votos é composto por figuras reeleitas.

Juntos, os três primeiros candidatos mais votos para ocuparem as cadeiras da Aleam somaram mais de 243 mil votos. Roberto Cidade (União Brasil), sozinho, conseguiu acumular cerca de 105.510 mil votos, o que equivale a 5,35% do total de votos válidos.

Ao ser questionado pelo Em Tempo sobre suas expectativas para o próximo mandato, o atual presidente da Aleam enfatizou que se sente “extremamente otimista” e mais preparado.

“Vamos concluir a 19ª Legislatura e nos preparar, de forma comprometida, para os desafios que virão com a 20ª Legislatura. Temos projetos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, inovação, proteção social, geração de emprego e renda, entre outros, que iremos intensificar. Nosso mandato segue firme com o propósito de fazer o melhor pela população, sobretudo, a mais humilde do Amazonas”, afirmou o deputado Roberto Cidade.

A segunda mais votada e que vai emendar mais quatro anos de mandato é a deputada Joana Darc (União Brasil), sendo também a mulher mais votada para a casa legislativa do Amazonas. Ao todo, a parlamentar garantiu 87.182 votos (4,42%). A deputada comemorou a vitória em suas redes sociais

“Urnas 100% apuradas, e sou a deputada mulher mais votada da história do Amazonas! Obrigada Deus! Obrigada Amazonas pelos 87.182 votos na Joaninha. O bem sempre vence!”, publicou.

A deputada também anunciou, nesta segunda-feira (4), em seu perfil do twitter, o retorno do Carrossel da Saudade com grupos da terceira idade.

“Promessa feita é promessa cumprida! Lutamos para o retorno do Carrossel da Saudade. Hoje recebi a resposta do governo, que retornará para a agenda cultural do Amazonas, sendo o 1º programa com grupo de idosos no dia 7 de outubro! Eu estarei presente, não perco por nada! Bora?”, informou a deputada.

Em direção para seu segundo mandato, Felipe Souza (Patriota) adquiriu 50.454 votos, índice que o coloca em terceiro mais votado na disputa pela Aleam.

Deputado federal

Com um número significativo de votos nas urnas, Amom Mandel (Cidadania) despontou isoladamente como o candidato mais votado nestas eleições para deputado federal, se firmando também como o mais jovem parlamentar eleito pelo Amazonas para a Câmara Nacional.

Em termos proporcionais de votos, Amom obteve outra conquista expressiva, por ser o candidato mais votado nas eleições deste ano em todo o Brasil, com 288.555 votos absolutos, o que equivale 14,49% dos votos válidos.

Ele ficou na frente de fortes nomes da política brasileira, como Bia Kicis (PL), com 13,32%, e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressitas), com 13,26%.

Já o parlamentar Capitão Alberto Neto (PL) garantiu sua reeleição para deputado federal com 147.846 votos, sendo o segundo mais votado pelo Amazonas. Em seguida, o atual deputado estadual Saullo Vianna (União Brasil) conseguiu 127.287 mil votos, garantindo sua vitória para a Câmara Federal.

Ao Em Tempo, o deputado Saullo Viana afirmou que, por sua experiência na Aleam, pôde conhecer a realidade dos municípios do Amazonas, e buscará investimentos para priorizar a transformação da vida da população do interior.

“Nosso Estado tem dimensões continentais e trabalha melhor pelo Amazonas quem realmente conhece o Amazonas, algo que fiz questão de me dedicar no mandato de deputado estadual”, disse.

Também destacou que será um “ferrenho defensor do Amazonas” nos âmbitos que priorizem a manutenção de empregos, e captação de investimentos no estado.

“Fui eleito pelo povo do meu estado e tenho compromisso com o Amazonas. Minha relação será pautada pelo respeito, mas sobretudo ouvindo as pessoas. Os amazonenses não podem mais ter representantes que decidem suas vidas dentro de gabinetes. Estarei nas ruas, no interior, e minhas decisões e ações serão pautadas em favor dos amazonenses.

