Renovação na Aleam é de 45,8%, e da bancada dos deputados federais do AM é de 50%

Manaus (AM) – Os amazonenses foram às urnas, neste domingo (2), para a escolha dos 24 deputados estaduais e para decidir a configuração da bancada que representa o estado no Congresso Nacional. Ao todo, foram eleitos 11 novos deputados estaduais e quatro deputados federais estreantes no cargo.

Com os novos nomes que ocuparão as cadeiras da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a casa terá uma renovação de 45,8%.

Os parlamentares estreantes são: Dr. George Lins (União Brasil), Daniel Almeida (Avante), Cristiano Dangelo (MDB), Mayra Dias (Avante), Débora Menezes (PL), Thiago Abrahim (União Brasil), Dra. Mayara (Republicanos), Mário César Filho (União Brasil), Papi (PSC), Rozenha (PMB) e Wanderley Monteiro (Avante).

Outros nomes já conhecidos no cenário político foram reeleitos, como o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), sendo o mais votado na história do Amazonas com 100.003 de votos (5,28%). O índice é um recorde, ultrapassando o número de votos obtidos por Josué Neto em 2014, que obteve 60 mil votos.

Outros candidatos reeleitos foram: Joana Darc (União Brasil), Felipe Souza (Patriota), Alessandra Campelo (PSC), Abdala Fraxe (Avante), João Luiz (Republicanos), Professor Sinésio (PT), Carlinhos Bessa (PV), Cabo Maciel (PL), Dr.Gomes (PSC), Adjunto Afonso (União Brasil), Delegado Péricles (PL) e Wilker Barreto (Cidadania).

Deputado federal

Com quatro novos nomes eleitos para deputado federal no Amazonas, houve uma renovação de 50% na bancada amazonense. Os deputados federais estreantes são: Amom Mandel (Cidadania), Saullo Viana (União Brasil), Adail Filho (Republicanos) e Fausto Santos Jr (União Brasil).

Amom Mandel ganhou grande destaque nestas eleições, sendo o deputado estadual mais votado, e o parlamentar mais jovem da Câmara dos Deputados. Ao todo, Amom conseguiu 288.271 votos válidos.

“Muito obrigado a toda a população amazonense, sem vocês com certeza eu não teria conseguido. Agora, vamos representar o estado em Brasília e ampliar o trabalho que já temos feito em Manaus”, destacou Amom.

Ao Em Tempo, após o resultado das apurações, Amom Mandel afirmou que pretende se preparar para assumir o mandato de deputado federal. A partir da semana que vem, afirmou que iniciará uma série de cursos e especializações para as áreas que vai atuar no Congresso Nacional.

“Eu quero surpreender todo mundo do estado do Amazonas e na cidade Manaus e ser o deputado federal mais presente da história na nossa capital”, declarou.

Já os reeleitos para deputado federal foram: Capitão Alberto Neto (PL), Sidney Leite (PSD), Silas Câmara (Republicanos), e Atila Lins (PSD).

Ao saber do resultado, Capitão Alberto Neto, eleito para o segundo mandato na Câmara Nacional com mais de 140 mil votos, agradeceu à população pela oportunidade. Ele tem apoio tanto do governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil), quanto do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Quero agradecer a todo povo do Amazonas que me confiou novamente a missão de ser seu representante em Brasília. Nossa votação expressiva mostra que nosso trabalho está no caminho certo. Agora é seguir fazendo ainda mais pelo nosso estado e pelo Brasil”, declarou Alberto Neto.

Os atuais deputados Zé Ricardo (PT), Marcelo Ramos (PSD) e delegado Pablo (União Brasil) participaram da corrida eleitoral para a reeleição, mas não foram eleitos. O deputado Bosco Saraiva (Solidariedade) concorreu uma vaga para deputado estadual, mas não conseguiu se eleger.

Renovação

Conforme o cientista político Carlos Santiago, a renovação política é extremamente positiva, seja na bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados, quanto na Aleam. Ao mesmo tempo, para ele, a configuração dos membros das duas casas legislativas será de proximidade com os administradores do município e do estado.

Caso esse alinhamento se concretize, o cientista político alerta que é um sinal negativo, visto que os parlamentares têm a obrigação de fiscalizar, acompanhar e questionar o poder executivo.

“Isso é ruim, porque uma das atribuições fundamentais para o exercício do poder de quem de quem tem mandato no poder legislativo é a fiscalização da administração estadual e do poder executivo estadual. Quando isso não acontece, o poder legislativo fica devendo à sociedade.

Leia mais:

Eleições 2022: Lula vence na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

“Faltam menos de 20 dias para renovar a Aleam”, diz candidata Débora Menezes

Eleito deputado federal, Amom Mandel desponta como nova força política no Amazonas