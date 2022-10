Campêlo comemora reeleição e aumento da bancada feminina na Aleam

A partir da próxima legislatura, Alessandra será a deputada estadual mais experiente da Casa, com três mandatos

Manaus (AM) – Em seu primeiro pronunciamento após o pleito de 2022, a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) comemorou a votação que lhe garantiu o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas.

A partir da próxima legislatura, Alessandra será a deputada estadual mais experiente da Casa, com três mandatos. No domingo (02), a parlamentar obteve 48.533 votos, a quarta maior votação do pleito e também seu recorde pessoal.

“Quero neste dia, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez ter sido reeleita como representante do povo do Amazonas. Quero agradecer também a cada da pessoa, a cada eleitor que participou dessa eleição. Foi uma festa da democracia”, disse na sessão desta terça-feira (4).

A presidente da Comissão da Mulher destacou o aumento do número de mulheres na Assembleia Legislativa. No próximo ano, Mayra Dias (Avante) e Débora Menezes (PL), se juntam às reeleitas Alessandra Campêlo, Joana Darc (União Brasil) e Doutora Mayara (Republicanos).

“Hoje é um dia histórico para as mulheres do Amazonas. Pela primeira vez na história desta Casa foram eleitas diretamente cinco mulheres. Isso é um número recorde de parlamentares mulheres eleitas no Amazonas”, observou.

Cenário nacional

O número de mulheres eleitas para ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados cresceu 18% nas eleições de domingo, dia em que foi definida a composição dos 513 deputados federais para os próximos quatro anos. Apesar do aumento de 77 para 91 parlamentares mulheres, o maior número da história, elas ainda representam 17,7% do parlamento federal, segundo levantamento feito pelo +Representatividade, em parceria com o Instituto Update.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alessandra Campêlo pede subsídios para encerrar crise do transporte coletivo em Manaus

Deputada Alessandra Campêlo exalta inauguração do Prato Cheio em Lábrea

Alessandra Campêlo reafirma compromisso com Rio Preto da Eva