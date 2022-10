Corinthians aposta em Guedes e Yuri para levar a Copa do Brasil

Copa do Brasil

O Corinthians deposita em Róger Guédes e Yuri Alberto suas maiores esperanças contra o Flamengo para levantar a taça da Copa do Brasil.

A confiança se justifica: se no começo havia dúvidas sobre a efetividade da dupla ao mesmo tempo em campo, hoje o retrospecto joga a favor dessa combinação.

Desde 13 de agosto, os dois interagiram em dez partidas. O que o torcedor viu desde então foi uma sintonia crescente no ataque alvinegro, além de uma relação de trabalho que já se transformou em amizade.

Atual dono da camisa 10, Guedes tem, no período, quatro gols. Yuri, com a 9, já balançou as redes em oito ocasiões nesses dois meses.

O oportunismo de Yuri Alberto e o dinamismo de Róger Guedes são alguns dos destaques dos atletas na temporada.

A primeira partida decisiva entre Timão e Mengão será nesta quarta-feira (12), às 21h45, na Neo Química Arena. Os ingressos estão esgotados.

O aguardado duelo de volta, que definirá o campeão, ocorrerá em 19 de outubro, em igual horário, no Maracanã.

r7*

Edição Web: Bruna Oliveira

